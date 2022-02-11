Катавшуюся на троллейбусе в Алматы собаку вернули хозяевам (видео)

Собака Сэнди. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители Алматы вернули хозяевам собаку по кличке Сэнди, пропавшую в новогоднюю ночь. Сэнди стала популярной после того, как самостоятельно прокатилась в троллейбусе, передает КТК.

О пропавшем питомице алматинки Ирины Лусто СМИ сообщали накануне. Женщина рассказывала, что в новогоднюю ночь Сэнди испугалась фейерверков и убежала в неизвестном направлении.

Примечательно, что пока хозяева Сэнди долго и упорно искали ее, Сэнди разъезжала в троллейбусе - пассажиры общественного транспорта фотографировались с ней и выкладывали в соцсети.

После публикации в СМИ новости о пропаже Сэнди горожане заметили хвостатую путешественницу в районе станции метро "Москва" и связались с владельцами.

"Многие видели собаку, но боялись к ней подойти, поскольку считали, что она бездомная. А благодаря сюжету люди узнали, что собака домашняя, и помогли в поиске.

Собака отощала, но на самом деле настроение у нее нормальное. Она встретила нас, она нас узнала, дом узнала – и сейчас она довольная и счастливая", - рассказала Ирина.

Теперь собаку выгуливают только на поводке.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955614-katavshuyusya-na-trolleybuse-v-almaty-sobaku-vernuli-hozyaevam-video/