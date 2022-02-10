Разъезжавшую на троллейбусе собаку ищут в Алматы (видео)

Собака Сэнди. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Семья из Алматы уже полтора месяц ищет свою собаку по кличке Сэнди, пропавшую в новогоднюю ночь. Примечательно, что последний раз Сэнди видели в троллейбусе - пока ее владельцы проливали слезы, пассажиры с ней даже фотографировались, передает КТК.

"Собака пропала в новогоднюю ночь, примерно в три часа ночи со двора в районе Макатаева - Муратбаева. Она испугалась стрельбы. Мы вышли погулять, и я немного отвлеклась с друзьями, а в тот момент запускали фейерверки и салюты. И она испугалась и убежала. И мы даже не заметили, в каком направлении она ускакала", - рассказывает Ирина Лусто.

В соцсетях писали, что Сэнди несколько раз замечали в центре Алматы. Неравнодушные горожане подкармливали питомца, но потом Сэнди вновь уходила в неизвестном направлении.

Примечательно, что Сэнди видели даже в троллейбусе - собака спокойно каталась по городу, а пассажиры фотографировались с ней.

"Мы постоянно просматриваем все социальные сети, и мы увидели нашу собаку, что снял молодой человек, когда она передвигалась в троллейбусе. Это было в 10 часов вечера в воскресенье. Парень дал номер троллейбуса и машины. И в ту же ночь мы поехали в парк. Дождались, когда водитель пришла со смены, но она в салоне собаку не видела. В тот же момент поступила еще информация и фото, что наша собака гуляет в районе Абая - Баумана", - делится Ирина.

По словам хозяйки животного, Сэнди семья взяла восемь лет крохотным щенком. Сэнди очень общительная и любознательная, поэтому ее хозяева не удивлены, что для передвижения она выбрала общественный транспорт.

Ирина не теряет надежды, что найдет пропавшего питомца. Алматинка просит подключиться к поискам всех неравнодушных, а нашедшему пса обещает хорошее вознаграждение.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955436-razezzhavshuyu-na-trolleybuse-sobaku-ischut-v-almaty-video/