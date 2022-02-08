О действиях мошенников предупредили в фонде "Народу Казахстана"

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Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев, используя единый реестр благотворительных организаций. Несколько сотен граждан обратились с подобными жалобами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда "Народу Казахстана".

В выходные с жалобами на мошенников в контакт-центр НПП "Атамекен" обратились 250 человек. А в понедельник, 7 февраля, поступило еще 186 звонков подобного рода.

В фонде "Народу Казахстана" рассказали о некоторых случаях.

Так, в одном из обращений жительница Шымкента сообщила, что после подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте atamekenim.kz на экране отобразилась информация об успешном оформлении кредита. Однако после ей поступил видеозвонок с предложением дальнейшего оформления денежного займа.

Похожий случай произошел в Усть-Каменогорске. Там жительнице города направили SMS-сообщение от псевдопортала электронного правительства. После этого ей позвонили и попросили назвать поступивший SMS-код для получения денежной помощи в размере более миллиона тенге.

Также сообщается, что через страницы фонда в соцсетях уже поступали вопросы касательно социальных пособий в размере 42 500 тенге, выплатить которые обещали звонившие якобы от имени фонда "Народу Казахстана".

"Фонд не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Единственная точка входа – сайт qazaqstanhalqyna.kz и единый реестр Благотворительных организаций atamekenim.kz.

Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Доверяйте только официальной информации", - заявил официальный представитель Фонда "Народу Казахстана" Алибек Абдилов.

Он также поблагодарил неравнодушных казахстанцев, которые сообщают о подобных фактах мошенничества и предупреждают об этом сограждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955178-o-deystviyah-moshennikov-predupredili-v-fonde-narodu-kazahstana/