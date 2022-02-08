Будут ли строить ЖК в ботаническом саду в Нур-Султане, пояснили в акимате

Ботанический сад Нур-Султана. Фото: astana-botsad.kz

Строить жилищный комплекс на территории ботанического сада в столице не будут. Об этом сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана.

Ранее в СМИ стали обсуждать объявление, в котором якобы говорится о продаже земельного участка на территории ботсада.

Однако в профильном управлении акимата заявили, что данное объявление является архивным. Что же касается информации о строительстве ЖК на данной территории – она не соответствует действительности.

"На территории ботанического сада строительство ЖК не планируется, так как данная территория является территорией сада.

Земельный участок площадью 14,3 гектара, расположенный в границах сада, входит в границы изъятия земель для государственных нужд согласно постановлению от 31.05.2013 № 197-897", - пояснили в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

В пресс-службе управления также отметили, что сведения об указанном участке в базе данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра аннулируют в день передачи частному собственнику нового участка взамен изымаемого.

Также в ведомстве обратили внимание, что выдача разрешительных документов (АПЗ, ТУ, согласование эскизного проекта) под строительство на данном участке невозможна, ввиду несоответствия целевого назначения объекта, утвержденному проекту детальной планировки.

Напомним, что об отсутствии планов по строительству ЖК на территории ботанического сада в акимате заявляли еще в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955213-budut-li-stroit-zhk-v-botanicheskom-sadu-v-nur-sultane-poyasnili-v-akimate/