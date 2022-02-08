Токаев об оплате арендного жилья для казахстанцев: Люди сами смогут выбрать жилье

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Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что в Казахстане нужно создать платформу, где смогут зарегистрироваться казахстанцы, которым положена оплата арендного жилья, а также граждане, сдающие недвижимость в аренду, передает корреспондент NUR.KZ.

Создать цифровую платформу поручено "Отбасы банку" и Минцифровизации.

"Нужно создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости.

Люди, исходя из своих потребностей, смогут выбрать жилье там, где хотят, а не там, где им скажет акимат или застройщик", - заявил Токаев.

Он добавил, что субсидирование государством арендного жилья для казахстанцев должно было начаться год назад.

"Из-за нерасторопности, а, может быть, саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки. Даю такое поручение: не позднее 1 мая эту работу завершить и доложить, как выполняется эта работа", - заявил Токаев.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что очередникам с низким доходом оплатят часть аренды жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955161-tokaev-ob-oplate-arendnogo-zhilya-dlya-kazahstantsev-lyudi-sami-smogut-vybrat-zhile/