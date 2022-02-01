Очередникам с низким доходом оплатят часть аренды жилья в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На онлайн-заседании правительства рассказали о разрабатываемом в Казахстане механизме погашения государством части арендной платы для казахстанцев, которые стоят в очереди на жилье и в это время проживают в частных домах, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев сообщил, что запуск программы по жилищным выплатам для очередников планируется на май 2022 года - ранее соответствующее поручение дал президент.

"Разработаны правила назначения выплат за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, в которых "Отбасы банк" определен оператором. Банк будет проверять очередника на соответствие критериям нуждаемости в жилье посредством информационной системы.

Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан: 50% будет покрываться за счет государственных субсидий, оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно", - заявил министр.

Каким критериям надо соответствовать для выплат

Для получения части выплат за арендное жилье очередники должны будут соответствовать следующим критериям:

иметь гражданство Республики Казахстан; наличие совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума; подтверждение постановки на очередь в акимате в качестве нуждающегося в жилище; наличие договора, заключенного между собственником жилья и заявителем.

Какие нужны документы

Для назначения выплат заявитель обращается в "Отбасы банк" посредством ЭЦП с приложением:

заявления на назначение выплат; договора аренды жилья.

Остальные правоустанавливающие документы будут получены из соответствующих информационных систем.

Сообщается, что "Отбасы банк" рассмотрит и проверит предоставленные документы на соответствие - в случае подтверждения зачислит арендные платежи в течение 10 рабочих дней.

Механизм позволит семьям откладывать на жилье

"В соответствии с поручением главы государства приняты решения по внедрению механизма субсидирования части арендной платы. Данным механизмом будет охвачено порядка 70 тысяч наиболее уязвимых семей, что позволит им откладывать часть средств от аренды на покупку собственного жилья.

В целом, новые подходы и механизмы представляют собой справедливую, открытую и доступную систему государственной жилищной поддержки, которая позволит в течение 10 лет решить жилищные вопросы свыше полумиллиона очередников. Поэтому представленные подходы в целом поддерживаются", - заявил в ответ на доклад главы МИИР премьер-министр Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953977-ocherednikam-s-nizkim-dohodom-oplatyat-chast-arendy-zhilya-v-kazahstane/