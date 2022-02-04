Антикор прокомментировал видео с бегством "сотрудника" от полиции в Карагандинской области

Кадр из видео: соцсети

Видео с полицейской погоней за, как утверждалось в соцсетях, "сотрудником Антикора" прокомментировали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области, передает телеканал "Астана".

По поводу распространившихся и вызвавших резонанс в Сети кадрах высказался первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Асхат Оразхан. Пока информацию о том, что это был их сотрудник, он не подтвердил, но и не опроверг.

"Там якобы наш сотрудник в нетрезвом состоянии управлял транспортным средством. Я единственное могу сказать, что по данному факту в настоящее время департаментом собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции проводится служебное расследование. Я видел то же самое, что и вы - это видеозапись с жетона сотрудника полиции. Там фрагментарно идет нечеткая съемка. Если это он, то он давно работает", - отметил Асхат Оразхан.

Ранее в соцсетях появилось видео погони за "сотрудником Антикора" в Карагандинской области. В департаменте полиции рассказали, что к ним обратилась женщина, которая заявила о конфликте в кафе.

Когда стражи порядка прибыли на место, один из гостей, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу, сел в автомобиль и скрылся. Правоохранители начали преследовать машину.

Во время погони она задела другое транспортное средство, но продолжила движение. Однако полицейским все же удалось остановить 38-летнего водителя, он отказался от освидетельствования, но сдал биоматериал, который сейчас направлен на экспертизу.

Является ли мужчина сотрудником Антикоррупционной службы, пока неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954550-antikor-prokommentiroval-video-s-begstvom-sotrudnika-ot-politsii-v-karagandinskoy-oblasti/