Сколько запасов бензина и дизеля есть в Казахстане, рассказали в Минэнерго

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На онлайн-брифинге в СЦК министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что остатки нефтепродуктов в Казахстане "комфортные", передает корреспондент NUR.KZ.

По информации министра, на 2 февраля совокупные остатки по дизельному топливу составляют 315,4 тысячи тонн - в сравнении с 1 октября остатки увеличились на 113,8 тыс. тонн.

Запасы бензина марки АИ-92 составляют 299,2 тысячи тонн - по сравнению с 1 октября остатки увеличились на 69,7 тысячи тонн.

"По недопущению дефицитов ГСМ в будущем, министерством выработаны следующие меры: расширение перерабатывающих мощностей на Шымкентском НПЗ, переход на увеличенный межремонтный период НПЗ РК, создание резервов запасов нефтепродуктов в республике, гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ и отгрузок ДТ для СХТП (сельхозтоваропроизводителей прим.ред.), оснащение нефтебаз контрольными приборами учета", - заявил министр.

Напомним, ранее в Казахстане на 180 дней установили предельные цены на бензин и дизель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954422-skolko-zapasov-benzina-i-dizelya-est-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/