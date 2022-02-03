Аймагамбетов поручил снизить стоимость платных ЕНТ в два раза

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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании МОН поручил снизить стоимость платного ЕНТ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов напомнил, что помимо основного тестирования есть еще пробные платные ЕНТ.

"Когда дети сдают документы и сдают ЕНТ – это, безусловно, бесплатно. Но есть также у нас так называемые январское, августовское тестирование. Многие выпускники школ воспринимают его как подготовительную функцию. Но при этом эти тесты являются платными", – отметил глава МОН.

Между тем, по его словам, установленные новые цены на пробные тесты нуждаются в значительной корректировке.

"Я поручаю в два раза снизить стоимость пробных тестов по всем этим видам тестирования. Срок – в течение одной недели необходимо это решение реализовать и доложить", – резюмировал Аймагамбетов.

Ранее глава МОН рассказал, как в этом году изменится процедура сдачи ЕНТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954416-aymagambetov-poruchil-snizit-stoimost-platnyh-ent-v-dva-raza/