Как изменится процедура сдачи ЕНТ в этом году, рассказал глава МОН

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Глава Министерства образования и науки на аппаратном совещании ведомства рассказал, как в этом году изменится процедура сдачи ЕНТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов сообщил, что в этом году Единое национальное тестирование, как и в прошлом году, будет проводиться в электронном формате.

"Одним из самых главных вопросов является обеспечение открытости и справедливости самой процедуры. Нам очень важно обеспечить вот эти две задачи. Руководитель центра (Национального центра тестирования - прим. ред.) говорил о том, что в этом году внедряются новые элементы для обеспечения безопасности с одной стороны, а с другой стороны - для транспарентности и справедливости тестирования.

Одно из нововведений - это установка дополнительной камеры. Если до этого была одна камера, то сейчас будет установлена вторая камера, которая будет как раз заниматься идентификацией личности и через определенный промежуток времени будет фиксировать, кто находится за компьютером. Это для того, чтобы у нас точно была уверенность, что начал, закончил и в течение всего периода тестирования сидел за этим компьютером только один человек", - проинформировал министр.

Такие новшества, как считают в МОН, позволят решить задачу обеспечения справедливости и прозрачности ЕНТ.

Напомним, первый в этом году тур ЕНТ стартовал 25 января. Он продлится до 22 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954413-kak-izmenitsya-protsedura-sdachi-ent-v-etom-godu-rasskazal-glava-mon/