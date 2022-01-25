Первый в этом году тур ЕНТ стартовал в Казахстане

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25 января в Казахстане начался первый тур Единого национального тестирования, который будет длиться чуть меньше месяца - до 22 февраля, сообщается на официальной Instagram-странице Наццентра тестирования.

Как сообщили в НЦТ, всего поступило 103 886 заявлений на участие в тестировании.

В центре также напомнили о правилах проведения ЕНТ:

в целях информационной безопасности тестирование будет проводиться по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый";

для детей-инвалидов и инвалидов с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата будет предоставлено дополнительное время тестирования - 40 минут;

при запуске на тестирование в случае выявления у абитуриентов запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее) их не допускают к сдаче ЕНТ;

в случае обнаружения у участников запрещенных предметов тестирование будет автоматически прекращено.

"В залах тестирования будет вестись видеонаблюдение, поэтому списать, подсмотреть, сфотографировать не получится. В подобных случаях все видеозаписи будут пересмотрены и на основании выявленных нарушений результаты недобросовестных тестируемых будут аннулированы", - предупредили в центре.

Отмечается, что по результатам январского ЕНТ поступить в вузы можно только на платной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952836-pervyy-v-etom-godu-tur-ent-startoval-v-kazahstane/