Нашелся отец ребенка, живущего несколько месяцев в больнице Алматы

Кадр из видео. Источник: КТК

Объявился отец маленького ребенка, который почти пять месяцев прожил в одной из больниц Алматы, передает КТК.

Сегодня мужчина навестил полуторагодовалого сына. Но забрать малыша ему не разрешили, для этого он должен подтвердить свое отцовство через ДНК-тест.

"Так как изначально документы на ребенка, ребенок сам не документировался, тут в первую очередь надо ему доказать отцовство – ДНК-тест сдать с ребенком. Он, в принципе, имеет полное право забрать ребенка в данный момент. Потому что отец не лишен родительских прав и против него никто еще заявление не писал. В данный момент он имеет полное право забрать ребенка, если он отец, докажет", – заявил юрист детской городской клинической больницы №2 Алматы Рустем Балтабаев.

Пока будут решаться эти формальности, малыша поместят в специализированный дом ребенка. Мальчика уже готовят к переводу, недавно он получил свой первый документ – свидетельство о рождении. Однако в графе "отец" стоит прочерк, это связано с тем, что мужчина не навещал сына почти пять месяцев.

Напомним, накануне стало известно, что полицейские Жамбылской области разыскали бабушку мальчика. Ею оказалась 58-летняя жительница села Мерке.

Отметим, о малыше, который почти месяцев живет в больнице Алматы, мы рассказывали ранее. Мальчика нашли полицейские в сентябре на пересечении улицы Саина и проспекта Райымбека. Он сразу привлек внимание стражей порядка, поскольку в прохладный осенний день мальчик был одет в легкую летнюю одежду, а рядом находился отец, который и вызвал подозрение у полицейских.

История не оставила равнодушными и пользователей социальных сетей. Со сладостями в руках и искренним намерением позаботиться о мальчике алматинцы приходят в больницу до сих пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954311-nashelsya-otets-rebenka-zhivuschego-neskolko-mesyatsev-v-bolnitse-almaty/