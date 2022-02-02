"Конь тоже спотыкается": аким ответил на жалобу жителей о гололеде (видео)

Серик Шалов. Кадр из видео: instagram.com/asshot.inc

В Алматинской области жители села Панфилово пожаловались на гололед. Одна женщина даже сообщила, что сломала ногу. На это аким сельского округа Серик Шалов ответил, что конь тоже спотыкается. Видео интервью с ним опубликовал журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram.

Сотрудник СМИ поговорил с одной из местных жительниц.

"Никто не работает, потому что гололед, ничего не подсыпается, колено сломали, вот ходим хромаем", - пожаловалась женщина.

На возмущения сельчан ответил аким Панфиловского сельского округа Серик Шалов.

"Конь и то на четырех ножках спотыкается. Поэтому на одном факте, мне кажется, не стоит зацикливаться. Человек должен ходить аккуратно, во-первых. Как обычный человек вам говорю. Но если он падает, то он падает не только от самого гололеда. Бывает, на ровном месте спотыкается", - пояснил чиновник.

Напомним, ранее журналист телеканала "Хабар 24" Асхат Ниязов также публиковал видео своей беседы с акимом Жаркента. Градоначальник на вопрос о своих на вид дорогих часах ответил: "Вы еще про нижнее белье спросите".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954252-kon-tozhe-spotykaetsya-akim-otvetil-na-zhalobu-zhiteley-o-gololede-video/