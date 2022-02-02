Русская девушка стала учителем казахского языка в Шымкенте (видео)

Кристина Бойко. Кадр из видео: Otyrar.kz

Русская по национальности жительница Шымкента Кристина Бойко выбрала профессию учителя казахского языка. Говорит, что мечтала об этом с детства, передает Otyrar.kz.

Девушка учится на преподавателя. В этом году впервые проходит практику в школе.

Кристина уже привыкла к тому, что окружающие удивленно реагируют на ее речь. Разговаривает она в основном на казахском языке, который выучила еще в детском саду.

"Мои родители отдали меня в детский сад в казахскую группу. Там и выучила язык. Общаясь с детьми, я привыкла. Сейчас я хочу на отлично окончить университет, устроиться на работу и внести свой вклад в развитие казахского языка", - говорит студентка 2 курса ЮКГПУ.

Друзья называют ее девушкой с казахским сердцем. На выбор профессии повлияли родители и любовь к казахскому языку.

"Из-за того, что у меня казахскоговорящее окружение, бывает, что я забываю русский язык. Иногда даже говорю с акцентом. Тогда мои родители смеются. Я никогда не жалела об этом. Наоборот, радуюсь и горжусь, что знаю казахский язык", - отметила Кристина.

Девушка проходит практику в 65-й школе-гимназии. Занятия здесь проводятся на казахском языке.

Директор учебного заведения признается, что в его практике такое впервые, чтобы русская девушка преподавала казахский язык.

"В нашей школе студентов, которые проходят практику, очень много. Но случай с Кристиной - уникальный. В истории нашей школы такое впервые, чтобы русская девушка пришла в казахскую школу и преподавала на казахском языке", - рассказал директор школы-гимназии №65 им. Ы. Алтынсарина Алмас Каипов.

Педагоги уверены, что целеустремленная и настойчивая девушка добьется больших успехов.

Напомним, ранее также сообщалось об украинце по национальности, который преподает казахский язык в Костанае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954186-russkaya-devushka-stala-uchitelem-kazahskogo-yazyka-v-shymkente-video/