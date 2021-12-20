Украинец по национальности преподает казахский язык в Костанае (видео)

Дмитрий Ромащенко. Кадр из видео: 24.kz

Украинец по национальности Дмитрий Ромащенко настолько овладел казахским языком, что сейчас делится своими знаниями с другими и преподает его в одной из гимназий Костаная, передает "Хабар 24".

Дмитрий Ромащенко родился в приграничном с Россией районе Костанайской области. Учился в русской школе. Однако свободно разговаривает на государственном языке. Читает в оригинале произведения Мукагали Макатаева и Ахмета Байтурсынова. Особое место в его сердце занимает творчество великого Абая.

"Для меня всегда казахский язык был самым интересным предметом в школе. Я знал всегда, что буду учителем. И никогда не было сомнения, что я буду учителем казахского языка. Это был достаточно сложный путь", - рассказывает учитель казахского языка и литературы школы-гимназии им. Горького Дмитрий Ромащенко.

Казахский язык он начал преподавать после университета сначала в своей родной школе. И вот уже три года работает в Костанае. На его уроках школьники чувствуют себя комфортно.

Ученики называют его умным, хорошим, добрым и справедливым педагогом, который серьезно относится к своему предмету. Положительные отзывы и у коллег Дмитрия Ромащенко. К слову, он единственный мужчина в коллективе гимназии.

"Как и у других учителей нашей гимназии, у него 25 часов. Это самая высшая планка сейчас по тому, как мы можем ему выдать. Справляется он прекрасно. У него в основном часы идут в среднем звене", - отмечает заместитель директора школы-гимназии им. Горького Орынкуль Баяхметова.

Знание казахского языка Дмитрий не считает чем-то сверхъестественным. Поэтому не понимает такого внимания к своей персоне. Он уверен, что это долг каждого казахстанца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947459-ukrainets-po-natsionalnosti-prepodaet-kazahskiy-yazyk-v-kostanae-video/