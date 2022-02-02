Заснувшего пьяным на остановке чиновника освободили от должности в СКО

Абай Балабеков. Фото: gov.kz

Освобожден от занимаемой должности руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) по Северо-Казахстанской области Абай Балабеков. Об этом сообщили в пресс-службе КРЕМ МНЭ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что 26 января на заседании Совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области рассматривалось неэтичное поведение руководителя территориального департамента КРЕМ Абая Балабекова.

Здесь было единогласно принято решение привлечь его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.

"На основании рекомендации дисциплинарной комиссии приказом руководителя аппарата Миннацэкономики от 31 января 2022 года Абай Клименович Балабеков освобожден от занимаемой должности руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО", - сообщили в пресс-службе КРЕМ.

Напомним, ранее поведение чиновника разбирали на Совете по этике в Петропавловске. На заседании стало известно, что он выпивший вышел из гостей и в ожидании такси заснул на остановке.

На мужчину обратили внимание полицейские и составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Госслужащего рекомендовали уволить с должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954154-zasnuvshego-pyanym-na-ostanovke-chinovnika-osvobodili-ot-dolzhnosti-v-sko/