Спавшего на остановке пьяного чиновника рекомендовали уволить в Петропавловске

Абай Балабеков. Фото: gov.kz

В Петропавловске на Совете по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя департамента по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Абая Балабекова, передает Sputnik Казахстан.

В материалах дела указано, что в октябре прошлого года патрульные полицейские обнаружили чиновника спящим на автобусной остановке и привлекли к административной ответственности за "распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения".

Главный специалист управления контроля департамента государственной службы по СКО Дархан Каримжан на Совете по этике рассказал, что сам Абай Балабеков по данному факту пояснил, что 8 октября около десяти часов вечера вышел от гостей и вызвал такси.

Однако машина долго не ехала, поэтому он присел на остановке, в этот момент и подъехали стражи порядка.

В связи с тем, что он был немного выпивший, его попросили проехать для проведения экспертизы, которая показала алкогольное опьянение легкой степени.

"В ходе изучения административного материала установлено, что Балабеков спал сидя в пьяном виде на остановке напротив стадиона "Карасай", тем самым нарушил общественный порядок и нормы Этического кодекса государственного служащего", - сообщил Дархан Каримжан.

Сам Абай Балабеков заявил, что он не буянил, а просто присел на остановке и прикрыл глаза, потому что почувствовал себя плохо.

"Стало плохо, на остановке присел и прикрыл глаза. Болею с детства, на учете состою по сердцу. А 200-300 граммов никто не запрещает употреблять, тем более нерабочее время было, десять часов вечера. Говорят, что я спал, но этого не было. Вел себя прилично, не буянил, не сквернословил. Но я признаю, что нарушил нормы Этического кодекса", - пояснил чиновник.

В ходе заседания стало известно, что это не единственный случай, когда Абай Балабеков привлекался к ответственности из-за алкогольного опьянения.

Так, в декабре 2020 года он сел за руль в нетрезвом виде, за что по решению суда был лишен водительских прав на 7 лет и отбывал административный арест в течение 15 суток.

В итоге члены Совета по этике рекомендовали уволить руководителя департамента по регулированию естественных монополий с занимаемой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953126-spavshego-na-ostanovke-pyanogo-chinovnika-rekomendovali-uvolit-v-petropavlovske/