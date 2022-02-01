Как выплаты на аренду жилья для уязвимых граждан повлияют на цены, объяснили эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Елизавета Алексеева

На прошлой неделе правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому государство будет компенсировать часть арендной платы за жилье социально-уязвимым категориям граждан. Как это скажется на общей стоимости арендного жилья в Казахстане, рассказали эксперты.

В 2021 году в Казахстане значительно подорожало арендное жилье - заметнее всего выросла аренда в Алматы (40,6%), Уральске (32,5%) и Шымкенте (31,3%).

По данным телеканала "Астана", сейчас самые высокие цены на съемные квадраты в Нур-Султане, самые низкие - в Семее. Например, в Уральске за аренду приличной однокомнатной квартиры владельцы просят около 100 тысяч тенге. При этом предложений на рынке немного, а спрос на съемное жилье высокий.

Так происходит потому, что многие сейчас не имеют возможности приобрести недвижимость в собственность. Но становится все больше тех, кому и арендовать жилье стало не по карману, жалуются горожане.

"В новых районах и новостройках обойдется не меньше 150 тысяч за "однушку". "Двушки" там уже в пределах 180 до 200 тысяч";

"Дороговато: комуслуги, жить надо, семью кормить. Работаю я за 60 тысяч тенге, 40 тысяч плачу за квартиру, еще надо на еду";

"Да это нереально, вы что! У меня зарплата 90 тысяч тенге, как же я могу квартиру снять!" - ответили на вопросы об аренде жилья горожане.

Риелторы высокую стоимость съемных квартир в регионе объясняют низкими темпами строительства жилья. Дорожают съемные квартиры также из-за большого количества приезжих и командировочных.

Кроме того, риелторы и экономисты предсказывают новую волну повышения цен на аренду квартир. По словам экспертов, рынок непременно среагирует на новый механизм выплат на аренду частного жилья.

"Насколько будет спрос, настолько будут и цены повышаться. Наши цены поддерживаются ценами в Алматы. Говорят: "У вас цены на квартиры, как будто в Алматы по цене", - объясняет риелтор Гульжиян Ескалиева.

Сейчас МИИР разрабатывает механизм выплат за аренду частного жилья для социально-уязвимых категорий населения.

Предполагается, что государство будет компенсировать 50% от суммы. На эту помощь смогут рассчитывать около 70 тысяч граждан. Рынок вполне может отреагировать на это новым повышением цен на съемные квартиры, считают экономисты.

"Как будет происходить начисление этих денег? Если деньги будут раздавать всем просто по заявлениям, никаких подтверждающих документов не будет, а сумма будет фиксированная, то тогда вполне возможно, что цены немного подрастут", - заявил экономический обозреватель Сергей Домнин.

Тем не менее, эксперты поддерживают субсидирование арендной платы для социально-уязвимых слоев населения. Говорят, о резких скачках цен на фоне новой инициативы пока речь не идет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953932-kak-vyplaty-na-arendu-zhilya-dlya-uyazvimyh-grazhdan-povliyayut-na-rynok-nedvizhimosti-obyasnili-eksperty/