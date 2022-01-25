Правительство Казахстана приняло постановление по выплатам за аренду жилья

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Правительство Казахстана приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

25 января в рамках поручения президента правительство приняло постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан.

"Принятие данного постановления позволяет МИИР утвердить правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья", – подчеркнули в пресс-службе премьера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952957-pravitelstvo-prinyalo-postanovlenie-po-vyplatam-za-arendu-zhilya/