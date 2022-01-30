Видео с пожилой карагандинкой на коньках умилило соцсети

Кадр из видео: vechernaya_karaganda

В социальных сетях распространяется видео с пожилой карагандинкой, стоящей на коньках. Ролик стал популярным в Сети.

В объектив попала пожилая женщина, которая пытается покататься на коньках и делает робкие шаги по льду. Чтобы избежать падения, она держится за ограждение и помогает себе тростью.

Ролик появился в Telegram-канале "Вечерняя Караганда" и умилил пользователей.

Многие поддержали жизнелюбие пенсионерки и написали в комментариях слова поддержки.

"Молодец, бабушка! Снимаю шляпу перед вами", "Экстремальная бабуля", - писали комментаторы.

Часть пользователей посчитала, что коньки не для пожилых людей, так как велика вероятность серьезно травмироваться.

"Молодец, конечно, но не дай Бог упадет. В таком возрасте что-то сломать очень опасно", "Ну, бабуля, молодец. Только вот если перелом, то это большая проблема будет!", - переживают за карагандинку пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953707-video-s-pozhiloy-karagandinkoy-na-konkah-umililo-sotsseti/