Часть функций в сфере миграции передали из МВД в Минтруда

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

С января 2022 года указом главы государства из МВД в министерство труда и социальной защиты населения переданы 20 функций в сфере миграции, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В связи с этим были внесены изменения в Трудовой кодекс, законы “О беженцах”, “О миграции населения”, “О документах, удостоверяющих личность” и “Об органах внутренних дел”, отметили в полиции.

В частности, передана выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами, полномочия по осуществлению межведомственной координации в области миграции населения, мониторинга миграционных процессов и ряд других, которые не связаны напрямую с обеспечением правопорядка.

Работа Минтруда с беженцами в большей степени будет направлена на оказание им социальной помощи, медицинских услуг и образования, а также их трудоустройство.

Тесное взаимодействие гражданского ведомства с такими международными структурами, как управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, международной организацией по миграции, неправительственными организациями, позволит качественнее решать их насущные вопросы в соответствие с международными стандартами, отметили в МВД.

Аналогичная ситуация с выдачей разрешений трудовым иммигрантам для работы в домашнем хозяйстве физических лиц – так называемых “трудовых патентов”, выдаваемых через ЦОНы.

Все другие виды разрешений на работу иностранцев выдаются местными исполнительными органами, порядок их выдачи определяет министерство труда и социальной защиты населения.

В то же время контроль за соблюдением беженцами и трудовыми мигрантами установленных правил пребывания в Казахстане по-прежнему сохранен в компетенции полиции.

То есть после получения статуса беженца и разрешения на трудовую деятельность у физического лица, услугополучатели в обязательном порядке должны обращаться за получением разрешения на временное проживание в полицию по месту нахождения, пояснили в МВД.

"По всем возникающим вопросам обращаться в комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения по телефонам 8717/2-74-37-78, 74-37-26 и комитет миграционной службы МВД РК по телефонам 8/717/2-71-40-73,72-20-62", - добавили в полиции.

Напомним, что еще в прошлом году в МВД заявляли о намерениях передать Минтруда функции в сфере миграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953891-chast-funktsiy-v-sfere-migratsii-peredali-iz-mvd-v-mintruda/