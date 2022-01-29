Президент Казахстана: Я бы не стал идеализировать западное образование

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью, которое вышло в эфире ТК "Хабар 24", прокомментировал свое заявление о том, что казахстанцы "должны быть технарями" и обучаться им нужно в российских вузах, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе интервью глава государства подчеркнул, что российское образование очень хорошее, особенно техническое.

"Это общеизвестный факт. Конечно, нет никакой обязательности: я просто высказал предположение, что лучше все же направлять на учебу в Россию, потому что здесь нет языкового барьера.

Во-вторых, коль скоро мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе, относящиеся к крупному бизнесу. Нам нужны технические кадры, которые обучались бы в России", - пояснил президент.

Между тем президент добавил, что для тех, кто "захочет обучаться на Западе", власти "каких-либо препятствий ставить не будут".

"Надо понимать, что там очень специфическое образование. Кроме того, я бы не стал идеализировать западное образование: там есть свои проблемы. И мы знаем, что западные университеты тоже превращаются в конторы по печатанию дипломов: плати деньги, и, пожалуйста, через некоторое время получай диплом.

Некоторые наши молодые люди злоупотребляют, говоря: "Я окончил …", и называют какое-нибудь известное учебное заведение на Западе. А если на самом деле вникнуть, он там учился не больше года", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 21 января во время встречи с бизнесменами Токаев поделился своим мнением касательно образования молодых казахстанцев. Глава государства убежден, что "казахи должны быть технарями".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953669-prezident-kazahstana-ya-by-ne-stal-idealizirovat-zapadnoe-obrazovanie/