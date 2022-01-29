Что стало с застрявшим на границе Казахстана и Узбекистана картофелем, рассказали в КГД

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Ситуацию с картофелем, застрявшим на границе Казахстана и Узбекистана, прокомментировали в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Комитет государственных доходов сообщает, что по состоянию на 28 января текущего года вагоны с картофельной продукцией, оформленные до вступления в силу запрета на вывоз, уже убыли с территории Республики Казахстан в Республику Узбекистан", – доложили в КГД.

В комитете напомнили, что, в целях стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и на основании решения МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, 25 ноября 2021 года принят совместный приказ министров сельского хозяйства и финансов РК, предусматривающий введение сроком на три месяца запрет на вывоз картофеля и моркови с территории Казахстана.

В четверг казахстанские телеканалы опубликовали сведения о том, что на таможенном посту на ЖД-станции "Сарыагаш" образовался затор. По разным данным, на границе застряло от 35 до 40 вагонов с картофелем. Предприниматели распереживались, что товар может пропасть.

В Минсельхозе Казахстана позже сообщили, что со стороны министерства никаких препятствий на вывоз не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953632-chto-stalo-s-zastryavshim-na-granitse-kazahstana-i-uzbekistana-kartofelem-rasskazali-v-kgd/