В МСХ отреагировали на новость о "гниющем" картофеле на границе с Узбекистаном

Как хранить картошку: pixabay.com

Ранее в СМИ появилась новость о том, что на границе Казахстана с Узбекистаном были задержаны десятки вагонов с картофелем. На эту ситуацию отреагировали в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МСХ.

В четверг казахстанские телеканалы опубликовали сведения о том, что на таможенном посту на ЖД-станции "Сарыагаш" образовался затор. По разным данным, на границе застряло от 35 до 40 вагонов с картофелем. Предприниматели распереживались, что товар может пропасть.

В Минсельхозе заявили, что с их стороны препятствий на вывоз не было.

"При проверке фитосанитарных сертификатов на указанные партии товаров государственными инспекторами Комитета государственной инспекции в АПК выяснилось, что они выданы до введения запрета. В этой связи со стороны Министерства сельского хозяйства РК каких-либо препятствий на вывоз указанных товаров не было.

Действия Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК не являлись причиной задержки и не препятствовали вывозу. По мнению Минсельхоза, данные товары должны были быть выпущены с территории РК ввиду соответствия нормам законодательства", – сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

В министерстве заявили, что, по информации Комитета госдоходов МФ РК, в настоящее время уже приняты меры по выпуску указанных объемов с территории Казахстана.

Также сообщается, что 28 января по инициативе МСХ на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о введении квотирования товарного и семенного картофеля с февраля по апрель (включительно) 2022 года и отмене запрета на экспорт моркови.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953608-v-msh-otreagirovali-na-novost-o-gniyuschem-kartofele-na-granitse-s-uzbekistanom/