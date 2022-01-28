"Вся документация сгорела": в акимате Алматы ответили на претензии строителей трамплинов

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Строители комплекса лыжных трамплинов в Алматы обратились за помощью к президенту. Они утверждают, что до сих пор не получили зарплату, хотя проект был сдан больше 10 лет назад. В городском акимате же заявили, что за все уже рассчитались, передает КТК.

О строителях комплекса "Сункар" для Азиатских игр мы писали уже не раз. Рабочие заявляли, что зарплату им перестали выплачивать еще в 2011 году, когда работы по строительству трамплинов еще велись. Тогда фирма обещала рассчитаться сразу после проведения Азиатских игр. Но честно заработанные деньги, по словам самих строителей, они так и не увидели.

"У нас есть такая возможность – обратиться к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы он помог нам исправить ситуацию, возникшую вокруг международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар". Для справедливого выяснения всех обстоятельств нужно, господин президент, ваше распоряжение или постановление по трамплину, чтобы выявить, куда ушли деньги, так как подрядчика разорили и загнали в долговую яму", – заявил Александр Веденко.

Строители вспоминают, комплекс возводили на деньги подрядчика. Финансирование шло из госбюджета. Но позже частник объявил себя банкротом. Дело сдвинулось с мертвой точки только после череды судов и разбирательств.

Рабочим, по их словам, возместили только часть долга. Но в акимате Алматы заявляют, что выплатили все 58 миллионов тенге. Вот только подтверждающие документы сгорели вместе со зданием акимата. Поэтому недовольным предлагают сначала доказать, что задолженность осталась.

"Акимат города Алматы сгорел. Вся документация сгорела. Мы все долги перед сотрудниками ТОО "Курылыс", которые были изначально зафиксированы в 2015-2016 годах, имеющие задолженность по зарплате, мы всем выплатили.

Но там среди них есть какие-то люди, которые манипулируют ситуацией и ходят, шантажируют. Если у них есть конкретные доказательства: пофамильно, вот табель, вот его долг, вот его фамилия, он был в списке, ему не выплатили – пусть он покажет", - заявил глава управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953387-vsya-dokumentatsiya-sgorela-v-akimate-almaty-otvetili-na-pretenzii-stroiteley-tramplinov/