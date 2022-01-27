В МОН придумали, как сократить разрыв в качестве образования регионов Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова на заседании коллегии МОН РК рассказала, как будут привлекать лучших педагогов в Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области, передает корреспондент NUR.KZ.

Каринова сообщила, что в этом году не менее 70 тыс. педагогов пройдут курсы повышения квалификации по новым образовательным программам.

"Будет реализована специальная программа для привлечения лучших педагогов в Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области. Им будет предоставлена значительная социальная поддержка - увеличенный коэффициент заработной платы, оплата аренды жилья и коммунальных услуг. Меры направлены на сокращение разрыва в качестве образования в указанных регионах", - сообщила она.

Будет также увеличен объем госзаказа для обучения в колледжах. В следующем учебном году получить бесплатное техническое и профессиональное образование смогут более 120 тысяч казахстанцев, что на 25 тысяч больше, чем в 2021 - 2022 учебном году.

В планах также усилить взаимодействие с предприятиями для организации их шефства над колледжами и расширить дуальное обучение.

Сегодня в министерстве также рассказали о планах разработать единую для всего Казахстана базу очередности в детские сады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953269-v-mon-pridumali-kak-sokratit-razryv-v-kachestve-obrazovaniya-regionov-kazahstana/