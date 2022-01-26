Чиновница упрекнула подчиненную в стукачестве в СКО

На заседании Совета по этике Северо-Казахстанской области рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела внутренней политики, культуры и развития языков Уалихановского района Гульнары Аплесановой, передает Петропавловск.news.
Отмечается, что чиновница неоднократно допускала некорректные и грубые высказывания по отношению к подчиненным. Коллектив написал на начальницу обращение в управление контроля в сфере госслужбы.
Так, в октябре 2020 года Гульнара Аплесанова запретила своей подчиненной выйти на больничный. Последняя не стала это терпеть и доложила о ситуации акиму района.
В ответ на свои действия сотрудница получила от руководителя отдела сообщение: "Вот значит как, сразу настукачила".
На заседании Совета по этике чиновница пояснила, что о переписке с подчиненной не помнит.
"Не помню, это было больше года назад. Признаю свою ошибку", - сказала Гульнара Аплесанова.
В результате голосования члены Совета по этике решили рекомендовать госслужащей наказание в виде выговора.
Ранее сообщалось, что также было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя департамента по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Абая Балабекова. Его обнаружили полицейские на автобусной остановке спящим в нетрезвом виде. Чиновника рекомендовали уволить с занимаемой должности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953136-chinovnitsa-upreknula-podchinennuyu-v-stukachestve-v-sko/