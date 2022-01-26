Венгрия предоставит казахстанцам 250 образовательных грантов

Иллюстративное фото: Hill Street Studios / Getty Images

250 казахстанским студентам предоставят возможность бесплатно учиться в Венгрии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Как уточнили в ведомстве, наши соотечественники смогут бесплатно обучиться в венгерских вузах благодаря соглашениям, достигнутым между Министерством образования и науки Казахстана и Министерством человеческих ресурсов Венгрии в рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum.

Данная программа предоставляет казахстанцам 250 грантов по следующим программам:

бакалавриат – 110 мест;

магистратура – 90 мест;

по программе "бакалавриат + магистратура" – 30 мест;

докторантура – 20 мест.

Сообщается, что гранты покрывают расходы на прохождение языковых курсов венгерского языка, академическое обучение, проживание в общежитии, медицинскую страховку. Также студентам выплачивается ежемесячная стипендия.

Обучение проходит на английском и венгерском языках.

Претенденты проходят годичное изучение венгерского языка при выборе обучения на венгерском языке, после чего обучаются по выбранной программе.

Председатель правления Центра международных программ Ануар Жангозин рассказал о проведении отбора кандидатов.

"Сейчас мы работаем над совершенствованием правил по отбору претендентов для их обучения в рамках таких межправительственных соглашений. Будут инициированы преимущества для социально уязвимых слоев населения, например, таких, как дети из многодетных семей, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями, а также для претендентов из сельской местности", - пояснил он.

Недавно мы писали, что в 2022 году в Казахстане увеличат количество грантов. Также сообщалось, что казахстанским студентам повысят стипендии с 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953108-vengriya-predostavit-kazahstantsam-250-obrazovatelnyh-grantov/