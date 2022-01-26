Бывший аким из СКО стал военнослужащим (видео)

Жалгас Аскар. Кадр из видео: Минобороны РК

Временно исполняющий обязанности акима Спасовского сельского округа Аскар Жалгас Канатулы оставил свою должность ради службы в армии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По информации ведомства, Аскар Жалгас Канатулы был призван в авиационную базу Капшагайского гарнизона весной 2021 года из Петропавловска.

Он оставил должность в акимате сельского округа Северо-Казахстанской области ради службы в армии.

"Жалгас уверен, что каждый мужчина должен выполнить свой конституционный долг, невзирая на обстоятельства", - отметили в Минобороны РК.

Сам рядовой срочной службы в/ч 65229 рассказал, что родился в 2001 году в Петропавловске. Учился в казахской школе-гимназии. После 9 класса поступил в строительно-экономический колледж. Получил образование по специальности "юрист".

"По окончании учебы в колледже я устроился на работу в Спасовский сельский акимат на должность ведущего специалиста. Показав хорошие результаты, меня назначили временно исполняющим обязанности акима сельского округа.

Несмотря на должность, у меня всегда было желание отслужить в армии. Призвавшись в силы воздушной обороны, я попал в батальон материально-технического обеспечения на должность солдата-стрелка. Я научился многому, у меня появилось много друзей", - рассказал военнослужащий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953083-byvshiy-akim-iz-sko-stal-voennosluzhaschim-video/