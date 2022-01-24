Небольшое потепление ожидается в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Метеорологи рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня - в период с 25 по 27 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер, а в западных, северных, центральных и восточных регионах - низовая метель.

На юге и юго-востоке республики синоптики прогнозируют гололед, утром и ночью в этих частях страны ожидается туман.

Ближе к середине недели ожидается небольшое потепление: в западных регионах днем температура поднимется от 0 до 8 градусов мороза, в северных и центральных регионах столбики термометров будут показывать от 7 до 15 градусов ниже нуля. На востоке Казахстана температурный фон в начале недели составит 7-20 градусов мороза, а жителей южных регионов ждет тепло - здесь ожидается от 0 до 10 градусов со знаком плюс.

Напомним, сегодня из-за сильного мороза в Нур-Султане начальные классы перевели на "дистанционку", а в ряде школ Костанайской области отменили офлайн-занятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952626-nebolshoe-poteplenie-ozhidaetsya-v-kazahstane/