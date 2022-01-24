Учеников перевели на "дистанционку" в ряде школ Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за сильного мороза в ряде районов Костанайской области уроки переведены в онлайн-формат, передает "Алау" со ссылкой на отдел образования акимата Костаная.

В школах Костаная на "дистанционку" переведены 0-9 классы первой смены, в Лисаковске и Джангельдинском районе - 1-4 классы первой смены, в Наурзумском районе - 0-4 классы.

В Узункольском районе на онлайн-формат обучения переведены 1-11 классы четырех школ и 1-4 классы семи школ. 9 школ обучаются в штатном режиме.

В Рудном обучение проходит в штатном режиме.

Согласно данным портала Gismeteo, в Костанае сегодня 27 градусов мороза, в течение дня температура поднимется до минус 18 градусов.

Отметим, на дистанционный формат обучения сегодня перевели и учеников начальных классов в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952565-uchenikov-pereveli-na-distantsionku-v-ryade-shkol-kostanayskoy-oblasti/