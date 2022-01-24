Начальным классам отменили офлайн-занятия в Нур-Султане

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Из-за неблагоприятных погодных условий в Нур-Султане 0-4 классы, занимающиеся в первую смену, в понедельник, 24 января, будут учиться дистанционно, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"24 января 2022 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении управления образования.

По данным портала Gismeteo, утром в столице столбики термометров показывали до 24 градусов мороза, к полудню температура воздуха поднимется до 18 градусов ниже нуля, а к вечеру вновь похолодает до минус 19. Наблюдается также небольшое усиление ветра до 5-6 м/с.

Накануне сообщалось, что в понедельник в шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952559-nachalnym-klassam-otmenili-oflayn-zanyatiya-v-nur-sultane/