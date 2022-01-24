Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района

Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время аппаратного совещания обратил внимание на то, что в Бостандыкском районе выявлено самое большое количество нарушений среди магазинов, завышающих цены на социально-значимые продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сказал, что вчера у него состоялся разговор с премьер-министром по поводу магазинов "у дома", которые находятся в защитной зоне по проверкам.

"Есть вариант, в целом, принять решение от акимата о введении регулируемых цен. По двум видам товаров мы его уже готовим. Это морковь и подсолнечное масло.

Премьер-министр поддержал изменения в правила, чтобы мы могли оперативно принимать решение по нашему городу по всей линии социально-значимых продуктов и товаров. Хочу сказать нашим торговым точкам, чтобы в это тяжелое время не баловались. У нас появится инструмент, чтобы отрегулировать эти моменты. На определенный срок цены будут заморожены. Кто-то скажет, что это антирыночные меры, но если в условиях рынка происходят соглашения и нарушения, мы должны жестко реагировать. Проводить мониторинг не только магазинов, но и продовольственных баз", - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он также обратил внимание на то, что в Бостандыкском районе выявлено самое большое количество нарушений в части повышения цен на социально-значимые продукты.

"21 нарушение. Что, район не работает что ли? В Турксибском ни одного нарушения, а в Бостандыкском самое большое", - сказал аким Алматы.

"Наоборот, мы каждый день проводим мониторинг, и с владельцами магазинов работаем, чтобы снижали цены", - сказал аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов.

"Хотите сказать, что в Турксибском районе аким не работает?" - спросил Бакытжан Сагинтаев.

"Хочу сказать, что на ежедневной основе проводится мониторинг", - ответил Рахимбетов.

"Если мониторинг каждый день, то у вас не должно быть нарушений. Возьмите на контроль", - сказал Сагинтаев.

Напомним, ранее стало известно, что пострадавшим от беспорядков в Алматы начнут выплачивать ущерб с 24 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952611-sagintaev-otchital-akima-bostandykskogo-rayona/