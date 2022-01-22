"Занесли черный пакет": экс-сотрудник колонии обратился к Токаеву (видео)

Тасболат Жакаев. Кадр из видео: Kozachkov offside

Обращение экс-сотрудника павлодарской колонии Тасболата Жакаева появилось в соцсетях. На кадрах мужчина в погонах описывает ситуацию, при которой ему пришлось написать рапорт об увольнении. При этом отмечает, что до пенсии ему осталось всего 2 года, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видеообращения, опубликованного в Telegram-канале Kozachkov offside, мужчина представляется оперуполномоченным оперативного отдела исправительного учреждения АП-162/4 Тасболатом Жакаевым. Он описывает ситуацию, при которой его заставили уволиться.

"12 января около 20 часов я по приказу заместителя начальника учреждения по режимной и оперативной работе вместе с начальником режимного отдела занесли черный пакет. Затем 14 января меня вызвали в департамент, где заместитель начальника заставил написать рапорт об увольнении по собственному желанию", - говорит майор юстиции Тасболат Жакаев.

Что именно было в черном пакете, экс-сотрудник колонии не поясняет. Но отмечает, что уволили еще и начальника отряда.

Он якобы обращался к начальнику ДУИС по Павлодарской области, однако слушать его не стали.

Мужчина попросил президента Казахстана помочь ему вернуть работу, поскольку до пенсии осталось всего 2 года, а на иждивении у него четверо детей.

"14 января от Жакаева в отдел кадровой политики ДУИС поступил рапорт об увольнении из органов внутренних дел по собственному желанию. 17 января приказом начальника ДУИС по Павлодарской области он уволен из ОВД на основании пп.5 п.1 ст.80 Закона "О правоохранительной службе" (по собственному желанию)", - сообщили в пресс-службе ДУИС региона.

В ведомстве также отметили, что по факту жалобы экс-сотрудника открыта служебная проверка.

Напомним, ранее полицейский из Шымкента тоже записал видеообращение, в котором заявил, что начальник вынуждал его покупать дорогие вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952507-zanesli-chernyy-paket-eks-sotrudnik-kolonii-obratilsya-k-tokaevu-video/