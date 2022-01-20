"Не нами придумано, не нам убирать": ограничения не помешали крещенским купаниям казахстанцев (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В Казахстане отмечают праздник Крещения. Несмотря на запреты санврачей, во многих регионах у проруби собрались десятки человек, желающих окунуться - традиция оказалась сильнее ковидных ограничений, передает телеканал КТК.

На севере страны праздник Крещения начался традиционно - с освящения воды. В Петропавловске место крещенских купаний, как обычно, организовали на реке Ишим.

Как передает телеканал, толпа желающих окунуться в прорубь или набрать святой воды потянулась туда еще до восхода солнца, а с рассветом здесь и вовсе собралось столпотворение. Казахстанцам через громкоговоритель настойчиво напоминали о санитарных правилах, а полицейские вежливо просили всех соблюдать дистанцию.

Как рассказали сами пришедшие к проруби, они окунаются в купель ради духовного очищения, некоторые - для здоровья и острых ощущений. Но всех объединяет одно - вера в добро.

"Для здоровья в первую очередь. Но и закалка еще ни на кого не влияла плохо. Так что купайтесь все, меньше болеть будете", "Это очищение души и тела! Всем советую, это класс! Всех с праздником!" - поделились своими ощущениями жители Петропавловска.

На западе страны тоже купались в крещенской воде, несмотря на ограничения и запреты санврачей. Но людей в этом году было значительно меньше, отмечает телеканал.

"Кто все время купается, тем не запретишь уже. Уже бесполезно это. Испокон веков идет. Не нами это придумано, не нам это и убирать! Все замечательно. Уже мы вот с товарищем 35 лет купаемся", - поделился житель Уральска Василий Осипов.

Запреты на массовые мероприятия не помешали отметить Крещение даже там, где отказались от сооружения купелей. В Павлодаре вместо купания в проруби жители стали обливаться крещенской водицей прямо во дворах многоэтажек.

"С соблюдением правил и дистанций можно было опуститься в купель. Так как не удалось опуститься, пришлось просто набрать воду, прийти в храм и раздать своим друзьям, близким, товарищам и родственникам, кто не смог прийти, кто на работе", - рассказал житель Павлодара Тимофей Панов.

"Желаю от всей души, желаю, чтобы мы в этот день постарались не столько отнестись к сегодняшнему дню как к исполнению каких-то народных традиций или обрядов, а постарались именно откликнуться на тот призыв Божьей любви, которая выражается в сегодняшнем празднике", - поздравил казахстанцев с праздником Крещения секретарь Карагандинской и Шахтинской епархии Православной церкви Казахстана протоиерей Дмитрий Патрикеев.

При этом сама крещенская вода - главный атрибут праздника - сегодня была доступна абсолютно всем желающим. В храмах ее разливали во всех уголках страны.

Источник: КТК

Напомним, ранее из-за ухудшения эпидситуации главные санврачи Алматы и Нур-Султана запретили массовые купания на крещенские морозы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952033-ne-nami-pridumano-ne-nam-ubirat-ogranicheniya-ne-pomeshali-kreschenskim-kupaniyam-kazahstantsev-video/