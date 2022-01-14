Два ЦОНа Нур-Султана сменили свои адреса

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Два отдела центра обслуживания населения (ЦОН) в Нур-Султане сменили свои адреса, сообщается в официальном Instagram НАО "ГК "Правительство для граждан".

Отдел по обслуживанию Байконырского района теперь принимает граждан по адресу: Иманова, 20. ЦОН, располагавшийся на улице Абая, в доме 80, закрыт.

Также ЦОН, который располагался по адресу Сауран, дом 7, закрыт. Прием граждан ведется в отделении по адресу: Туран, 37/9 (близ ТРЦ "Хан Шатыр").

Напомним, что сегодня стало известно о возобновлении работы СпецЦОНов в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951212-dva-tsona-nur-sultana-smenili-svoi-adresa/