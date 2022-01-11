Слухи о намеренном привозе граждан Афганистана в Шымкент опровергли в МИД

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Казахстанцы в Сети обсуждают информацию о том, что в прошлом году в Казахстан якобы намеренно завезли две тысячи граждан Афганистана.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, слух о привозе иностранных граждан распространяется среди пользователей мессенджеров.

При этом, указывается, что прибывших якобы размещали в Шымкенте.

Данную информацию опровергли в МИД Казахстана.

"Ничего такого не было. Эта информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее в комендатуре Нур-Султана опровергли слух о прибытии в столицу двух тысяч талибов (деятельность организации "Талибан" запрещена на территории Казахстана и ряда других стран).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950545-sluhi-o-namerennom-privoze-grazhdan-afganistana-v-shymkent-oprovergli-v-mid/