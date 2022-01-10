Умер начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов

Жанат Сулейменов. Фото: facebook.com

Скончался начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДП региона. Причина смерти не называется, передает корреспондент NUR.KZ.

"Факт смерти начальника ДП Жамбылской области подтверждаем. Обстоятельства выясняются", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Жанат Сулейменов родился 22 июля 1962 года в Карагандинской области.

В органах внутренних дел начал работать в 1980 году. В разное время занимал руководящие посты в департаментах полиции в разных регионах страны, был председателем Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД, возглавлял Комитет криминальной полиции МВД, работал начальником департамента полиции на транспорте.

Также был первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.

Должность начальника ДП Жамбылской области занял в феврале 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950252-umer-nachalnik-politsii-zhambylskoy-oblasti-zhanat-suleymenov/