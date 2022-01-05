Ночью жгли костры: сотни протестующих собрались у акимата в Актобе (фото)

Актобе. Фото: NUR.KZ

В Актобе второй день продолжается митинг. 4 января ближе к вечеру на площадь к областному акимату вышли несколько тысяч митингующих. Собравшиеся выстроились около памятника Абулхаир хану, передает корреспондент NUR.KZ.

Часть центрального проспекта напротив акимата Актюбинской области ограничили для движения транспорта.

Протестующие заявили несколько требований, включая снижения цен на сжиженный газ.

Актобе. Фото: NUR.KZ

В тот же день в городском акимате сообщили, что стоимость топлива снижена до 50 тенге. Однако люди не расходились. Чтобы согреться, жгли костры прямо на проезжей части, на площади установили юрту и казан.

Актобе. Фото: NUR.KZ

Митинг продолжался всю ночь. 5 января утром на площади по-прежнему находятся сотни протестующих. У акимата выставили оцепление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949856-nochyu-zhgli-kostry-sotni-protestuyuschih-sobralis-u-akimata-v-aktobe-foto/