Акимат: Цена на газ снижена до 50 тенге в Актобе

Актобе. Фото: diapazon.kz

Жителям Актобе тоже снизили цену на автогаз до 50 тенге за литр. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

В ведомстве отметили, что 4 января в Актобе участники мирного митинга потребовали от местного исполнительного органа решения двух вопросов.

Во-первых, освобождения задержанных в ходе акции. Это требование выполнено.

Во-вторых, люди настаивали на снижении цены на сжиженный газ. Просьбу, как сообщили в акимате Актобе, тоже удовлетворили, стоимость топлива снизили до 50 тенге за литр.

Напомним, жители Мангистауской области выразили недовольство ценами на автогаз. В регион прибыла правительственная комиссия. После переговоров с активистами было принято решение о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге за литр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949746-akimat-tsena-na-gaz-snizhena-do-50-tenge-v-aktobe/