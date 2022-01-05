Как работает общественный транспорт в Нур-Султане

Иллюстративное фото: facebook.com/CityTransportationSystems

Жители Алматы сегодня не смогли попасть на работу - из-за ночных беспорядков в городе не функционирует общественный транспорт. В Нур-Султане же автобусы курсируют в прежнем режиме, сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании City Transportation Systems.

"Общественный транспорт курсирует в штатном режиме. В связи с неустойчивой мобильной связью оплата проезда посредством QR затруднена. Произвести оплату за проезд можно транспортной картой", - сообщили в CTS.

Пассажиров, которые ранее оплачивали проезд с помощью QR и не имеют транспортных карт, высаживать из автобусов не будут. Кроме того, из-за неполадок со связью могут быть проблемы с отслеживанием автобусов через приложение.

"Наблюдается также трудности по отслеживанию автобусов из-за нестабильной работы интернета", - добавили в компании.

Между тем в Алматы горожане не могут вызвать такси, не работает и общественный транспорт. Минувшей ночью в городе объявили режим ЧП из беспорядков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949851-kak-rabotaet-obschestvennyy-transport-v-nur-sultane/