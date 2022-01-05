Алматинцы не смогли попасть на работу из-за отсутствия автобусов и такси

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жители Алматы, направляющиеся в среду, 5 января, на работу, пожаловались на отсутствие общественного транспорта, передает NUR.KZ.

В Алматы жители города, направляясь на работу в среду утром, так и не дождались автобусов.

Приложение для отслеживания общественного транспорта CityBus либо не работает, либо показывает отсутствие автобусов на маршрутах.

Приложение CityBus. Фото: коллаж NUR.KZ

Кроме того, в приложении "Яндекс. Такси" почти нет свободных машин. А стоимость поездки при их наличии составляет несколько тысяч тенге.

Приложение "Яндекс. Такси". Фото: коллаж NUR.KZ

Некоторые компании на сегодня, 5 января, разрешили сотрудникам работать удаленно из-за режима ЧП в городе.

Ранее мы писали, что в Казахстане произошел сбой в работе популярных мессенджеров – Telegram и WhatsApp. Не работает Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949825-almatintsy-ne-smogli-popast-na-rabotu-iz-za-otsutstviya-avtobusov-i-taksi/