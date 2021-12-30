"Стой, Дед Мороз! Стой!": растрогавшего казахстанцев мальчика поздравил министр

Фото: instagram.com/upr_obrazovaniya_vko

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поздравил школьника из Восточно-Казахстанской области, бежавшего за Дедом Морозом по улицам Алтая. Об этом сообщается на официальной странице управления образования региона в Instagram.

Героем трогательного видео оказался ученик третьего класса средней школы № 6 города Алтая Дмитрий Головень.

Выяснилось, что встреча ребенка с Дедом Морозом все же состоялась. Асхат Аймагамбетов отправил школьнику письмо и пожелал всегда оставаться таким же решительным, радовать родителей и педагогов, а также достигать поставленных целей.

В честь наступающего Нового года министр подарил мальчику книги и посоветовал как можно больше читать во время предстоящих каникул. Также Дмитрий получил и другие подарки от имени главы ведомства.

Управление образования ВКО опубликовало текст письма Асхата Аймагамбетова.

"Дорогой Дмитрий! Я увидел видео, судя по которому, ты очень хотел встретиться с Дедом Морозом, проезжавшим в повозке по улицам города.

Я разузнал, что весь год ты прилежно учился, получая четверки и пятерки. Также твои учителя рассказали, что ты очень активный и ответственный мальчик.

Мне сообщили, что после того, как ты побежал за Дедушкой Морозом, для тебя была организована встреча с ним и ты получил подарок и сладости.

Дорогой Дмитрий! Я тоже хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом! Будь всегда таким же решительным и достигай поставленных целей! Продолжай хорошо учиться, радовать своих родителей и педагогов. А мы будем создавать все условия для того, чтобы ты мог получать качественное образование", - написал министр образования.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, которое было снято в Алтае Восточно-Казахстанской области. В кадр попал ребенок. Он бежал за санями и кричал: "Стой, Дед Мороз! Стой!". Пользователи отметили, что увиденное растрогало их до слез. Они понадеялись, что мальчика найдут, и он все-таки встретится с Дедом Морозом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949349-stoy-ded-moroz-stoy-rastrogavshego-kazahstantsev-malchika-pozdravil-ministr/