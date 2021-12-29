"Стой, Дед Мороз! Стой!": видео с бегущим за санями мальчиком растрогало казахстанцев до слез

Кадр из видео: instagram.com/osa_uka_vko

Трогательное видео с мальчиком, который бежал за проезжавшими мимо санями, появилось в соцсетях. Казахстанцев умилил ребенок, пытающийся остановить Деда Мороза, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовали в Instagram-паблике osa_uka_vko. Отмечается, что снято оно было в районе 6 школы в городе Алтае Восточно-Казахстанской области.

"Хотим найти этого пацаненка и сделать ему подарок", - отметили администраторы страницы.

На кадрах видно, как ребенок бежит за санями, надеясь их остановить.

"Стой, Дед Мороз! Стооой!" - кричит мальчик.

Пользователей растрогала ситуация. Многие попросили найти мальчика и понадеялись, что он все-таки догнал сани.

"Аж до слез, сколько веры в голосе", "Найдись ребенок, так верящий в Деда Мороза. Чудо. Жду продолжения истории. Нам бы всем такой веры", "Чудо должно случиться", "Прям до слез, сколько надежды и отчаяния в этом голосе", "Видимо, письмо было очень важным", "Надеюсь, Дед Мороз встретится с мальчиком", "Я аж заплакала", - пишут казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949174-stoy-ded-moroz-stoy-video-s-beguschim-za-sanyami-malchikom-rastrogalo-kazahstantsev-do-slez/