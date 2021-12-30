Автобусы объезжают стороной несколько поселков близ Алматы (видео)

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Жители пригорода Алматы пожаловались на нехватку автобусов - люди часами ждут общественного транспорта, но большинство маршруток объезжает их поселки стороной, передает телеканал КТК.

По словам жителей поселка, чтобы добраться до города им приходится пройти настоящий квест - несколько километров по грязи и слякоти до трассы. А на трассе людям приходится часами ждать автобуса, и не факт, что он вообще приедет.

"20 тысяч население. Все с детьми, в основном инвалиды, пенсионеры, многодетные. Мы все молодые, у нас по 5-6 детей. Мы вынуждены в город ездить с пересадками. У нас здесь есть маршрутка маленькая, семерка. Мы там как в консервной банке, мы ее ждем час", - рассказывает Ботагоз Фаизова.

Возмущение у местных жителей вызывает и состояние старых маршруток.

"Они уже с советских времен остались. Они старые, на них ездить невозможно. Автобусы из-за того, что там дорога плохая, туда не заезжают. То, что смогли, сделали в этом году. Она, естественно, после дождей, снега, плохая стала. И вот эти автобусы мотивируют тем, что дорога плохая, туда не заезжают", - поделилась Хадиша Шоенбаева.

Сообщается, что сначала сельчане пытались самостоятельно создать условия для водителей автобусов - подсыпали дороги, провели освещение и даже сделали остановки за свой счет. Но автопарку нужны субсидии, говорят в акимате.

"Мы в курсе, что маршруток очень мало, их всего лишь несколько. По этому вопросу мы с председателями буквально в этом году, осенью, ездили в автопарк, 7-й маршрут к ним относится. Об этом вопросе говорили. На тот момент они ждали субсидирование. После того как будет субсидирование, они выделят большие маршрутки", - прокомментировала заместитель акима Умтылского сельского округа Камшат Касымбекова.

Хотя чиновники и обещают решить вопрос в скором времени, но жители им не особо верят - они ждут новых автобусов уже больше 10 лет.

Источник: КТК

Напомним накануне сообщалось, что в Алматы запустили новый автобусный маршрут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949242-avtobusy-obezzhayut-storonoy-neskolko-poselkov-bliz-almaty-video/