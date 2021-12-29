Новый автобусный маршрут появится в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С 30 декабря в Алматы будет запущен новый автобусный маршрут, который получил номер 55, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате, новый маршрут будет ездить по проспекту Абая от улицы Утеген батыра до проспекта Алатау. Далее автобус продолжит движение вниз до Ташкентского тракта, где будет сворачивать направо.

После остановки "ТРК Молл Апорт" автобус будет разворачиваться и ехать по Ташкентскому тракту до остановки "рынок Алтын орда".

Следом будет новый разворот, автобус будет ехать мимо рынка Барлык, сворачивать обратно на проспект Алатау и ехать согласно вышеуказанной схеме в обратную сторону.

Сейчас планируется выпустить на линию 7 автобусов. В дальнейшем их число может вырасти, исходя из пассажиропотока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949193-novyy-avtobusnyy-marshrut-poyavitsya-v-almaty/