Главную новогоднюю елку города зажгли в Алматы (фото, видео)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Главную городскую новогоднюю елку зажгли на площади Астана в Алматы. Церемония по традиции прошла возле здания КБТУ, передает корреспондент NUR.KZ.

В церемонии зажжения 20-метровой елки принял участие замакима Алматы Ержан Бабакумаров, а также звезды казахстанской эстрады.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С этого события дан старт новогодним мероприятиям по всему городу. В целом, в восьми районах мегаполиса установлено более 100 фотозон, среди которых елки, малые архитектурные формы и другие элементы новогоднего оформления.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Кроме того, с 21 по 30 декабря при поддержке акимата города организован «Новогодний караван». Гостей и жителей города ждет караван грузовиков: декорации, тысячи иллюминаций, световое шоу, яркие фотозоны и большая ярмарка подарков.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 30 тысяч метров световых гирлянд, мириады огней и интересное оформление никого не оставят равнодушным. Передвижение грузовиков будет освещаться в социальных сетях", - сообщили в акимате Алматы.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тем не менее, в городской администрации отметили, что в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения штамма омикрон, необходимо соблюдать меры предосторожности – масочный режим и социальную дистанцию.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцам нужно продолжить вакцинацию, а получившим ранее прививку – ревакцинироваться.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Видео: Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947613-glavnuyu-novogodnyuyu-elku-goroda-zazhgli-v-almaty-foto-video/