Гулявшие на корпоративе в Кентау чиновники собрались подавать в суд

Кадр из видео: Нурсултан Тошаев/Facebook

На общественников, которые сняли и выложили в соцсетях корпоратив управления образования Туркестанской области, собираются подавать в суд, передает Otyrar.kz.

Чиновники уверяют, что санитарные требования они не нарушали, а видео подорвало их репутацию. Отмечают, что банкет был организован на законных основаниях, в ресторане собрались всего 50 человек.

"От имени трех-четырех сотрудников готовятся иски в суд за нанесение ущерба их репутации. Санврач разрешил проведение корпоративов до 100 человек. Эти требования не были нарушены", - заявил руководитель отдела управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Альжан Сапарбеков.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео, снятое в одном из ресторанов Кентау. Сообщалось, что в заведении отмечали корпоратив сотрудники управления развития человеческого потенциала региона. При появлении полицейских посетители стали разбегаться.

В ДП Туркестанской области сообщили, что к стражам порядка 23 декабря поступило сообщение от мужчины, который представился общественником.

Он рассказал о проведении мероприятия в ресторане, на место выехали правоохранители. В ведомстве добавили, что были выявлены нарушения карантинных требований, дистанция не соблюдалась. Материалы для принятия решения направили санврачам.

Позже видео прокомментировали в управлении образования Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948973-gulyavshie-na-korporative-v-kentau-chinovniki-sobralis-podavat-v-sud/