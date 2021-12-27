Видео побега чиновников с корпоратива в Кентау объяснили в управлении образования

Кадр из видео: Нурсултан Тошаев/Facebook

В управлении образования Туркестанской области прокомментировали видео, на котором, как сообщалось, запечатлели корпоратив сотрудников ведомства в одном из ресторанов Кентау, передает Otyrar.kz.

Как отмечает издание, в соцсетях опубликовали не одно, а два видео. На первом люди собрались в кафе и отмечали праздник. Заметив полицейских и блогеров, гости стали выбегать из заведения.

На втором, как указывал автор, руководитель управления образования Туркестанской области Рахымбек Жолаев убегал от человека, который его снимал. Мужчина пытался перепрыгнуть через небольшой канал с водой, но упал, а потом сел в авто и уехал.

В управлении образования Туркестанской области заявили, что в кадр попал не Рахымбек Жолаев, данная информация не соответствует действительности.

"На этом видео не руководитель управления, это неверная информация. Что касается кафе, да, там собирались сотрудники, их просто наградили грамотами. Руководитель заехал ненадолго, поздравил и уехал. Меры карантина никто не нарушал", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области сообщил, что пока документов в департамент о нарушении не поступало.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео, снятое в одном из заведений Кентау. Сообщалось, что в ресторане отмечали корпоратив сотрудники управления развития человеческого потенциала региона. При появлении полицейских посетители стали разбегаться.

В ДП региона подтвердили, что 23 декабря стражи порядка выезжали на место после звонка общественника. Были выявлены нарушения карантинных требований и оформлен материал, который затем направили санврачам для принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948747-video-pobega-chinovnikov-s-korporativa-v-kentau-obyasnili-v-upravlenii-obrazovaniya/