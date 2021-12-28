Информацию о волке, загрызшем собаку в Нур-Султане, прокомментировали в полиции (видео)

Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Житель столицы перепутал бродячих собак с волком и вызвал полицию. Животное попыталось напасть на прибывших полицейских, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

Накануне, 27 декабря, в 9 вечера в полицию поступило сообщение, что по улице Панфилова находится волк, который загрыз собаку.

"По прибытии наряда факт подтвердился, при приближении сотрудников полиции животное проявило агрессию и пыталось напасть, в связи с чем было применено табельное оружие", - говорится в сообщении правоохранителей.

На место также были вызваны сотрудники "Астана ветсервис" акимата столицы. Они осмотрели обоих животных и пришли к заключению, что это не волк, а бродячие собаки. Их увезли на спецтранспорте.

В связи с произошедшим полиция обратилась к астанчанам и призвала горожан сообщать в полицию, акимат или службу "Астана ветсервис" о бродячих собаках или диких животных, замеченных на территории города.

Напомним, ранее в Алматы бродячие собаки напали на двух школьников, а в середине месяца в Усть-Каменогорске погибла 6-летняя девочка, которую, предварительно, растерзала стая бродячих собак. Хотя мама погибшей малышки не исключает, что напасть на нее мог и дикий зверь.

Между тем в Костанайской области на мужчину напал волк. Казахстанца спас сосед, зарубивший животное топором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948856-informatsiyu-o-volke-zagryzshem-sobaku-v-nur-sultane-prokommentirovali-v-politsii-video/